Autofahrer bastelt sich eigenes Nummernschild

In Sirnach TG fiel einem Leser-Reporter am Dienstag ein spezielles Nummernschild auf. Die TG-Nummer war selbst geschrieben und auf einem Auto am korrekten Platz aufgeklebt. «Ich wollte nur kurz in der Nachbarschaft spazieren gehen, als ich das Schild erblickt habe», erzählt der 31-Jährige. So etwas habe er zuvor noch nie gesehen, deswegen habe er es gleich fotografiert.

Da hat wohl jemand neue Nummernschilder lanciert, meint der Mann schmunzelnd. «Als ich das Auto sah, musste ich lachen. Ich fand es lustig, dass sich jemand traut, ein Schild zu malen und dieses ans Auto zu kleben», so der Sirnacher. Wem das Auto gehöre, wisse er nicht. Es sei ihm jedenfalls nicht bekannt vorgekommen.

Ohne Nummernschild fahren ist verboten

Ernst Anderwert, Geschäftsführer des Strassenverkehrsamtes Thurgau, erklärt: «Grundsätzlich ist es verboten, als Autofahrer ohne Nummernschild im Verkehr zu sein.» Im Falle von Verlust oder Diebstahl eines Schildes müsse dies sofort der Polizei gemeldet werden. Unter diesen Umständen werde von der Polizei abgeklärt, ob man eventuell doch noch nach Hause fahren könne. Falls das Schild innerhalb einer gewissen Frist nicht gefunden wird oder auf eine andere Art auftaucht, müsse man ein neues beantragen, so Anderwert.

Gemäss Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, sei es von der Situation abhängig, ob eine Straftat vorliegt. «Falls das Auto mit einem Zettel beschriftet auf einem privaten Grundstück steht, stellt dies kein Problem dar», meint er zum aktuellen Fall. Es könnte schliesslich ein guter Gedanke dahinter sein: «Der Zettel könnte dazu da sein, das Fahrzeug zu kennzeichnen. Dies beispielsweise, weil der Besitzer sein Kontrollschild abgeben musste. Falls sich jemand fragt, wem das Auto gehört, kann so eine Notiz hilfreich sein.» Strafbar sei ein aufgeklebtes Nummernschild für den Besitzer erst, wenn das Fahrzeug so gefahren werde oder auf öffentlichem Grund stehe. Anders ist es bei Kopien von fremden Nummernschildern: «Das Fälschen von Kontrollschildern ist strikt verboten», führt Roth aus. Solche Fälle kämen allerdings selten vor.

Viele kuriose Nummernschilder

Auffällige Nummernschilder gibt es viele. So entdeckte beispielsweise ein Paar in Dietfurt SG ein Auto, auf dessen Schild neben dem St. Galler Kürzel ein Glarner Wappen zu sehen war. Bemerkt hat es der Fahrer erst, als 20 Minuten ihn darauf aufmerksam machte. «Meine Freunde aus dem Kanton Glarus haben sich einen Scherz mit mir erlaubt», erzählte der Mann. Er wohne im Kanton St. Gallen, habe aber sehr viele Freunde im Glarnerland. «Einer von denen hat mir einen Kleber mit dem Glarner Wappen über das St. Galler Wappen geklebt», so der Lenker weiter. «Natürlich habe ich den Kleber sofort entfernt. Mir ist bewusst, dass so etwas nicht erlaubt ist.»

