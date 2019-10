Fahrer kassiert Busse, weil er zwei Parkplätze braucht

Ein Kurzeinkauf im Konstanzer Seerheincenter kommt Bernhard Scheibe teuer zu stehen: als er zurückkommt, hängt unter seinem Scheibenwischer eine Busse von umgerechnet 33 Franken, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet. Dies, weil der Reifen seines Autos auf dem Parkplatz nebenan stand.

Dass er eine Busse bekommen habe, sei für Scheibe in Ordnung: «Ich weiss, ich habe die Markierung überschritten.» Er finde aber die Höhe von 30 Euro ungerechtfertigt. Für Scheibe sei das eine «systematische Abzocke», da für eine Stunde Parkieren in der Seerhein-Tiefgarage ein Euro verrechnet werde. Ebenso ist Scheibe über die fehlende Beschilderung von Strafgebühren verärgert: «Lediglich beim Einfahren in die Tiefgarage steht ein Schild, das das Reglement der Tiefgarage erläutert. Allerdings so klein, dass man es eigentlich aus dem Auto heraus nicht lesen kann.»

Bewirtschaftet wird die Tiefgarage des Seerheincenters von Contipark, einem Unternehmen mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen besitzt fast 500 Parkeinrichtungen in mehr als 180 Städten. Hinter den hohen Strafgebühren steckt laut einem Unternehmenssprecher von Contipark eine Taktik: «Die Vertragsstrafe muss auch geeignet sein, um vor dem Missbrauch der Parkräume wirkungsvoll abzuschrecken.» Von der Kundschaft hätten sie darauf sehr positive Rückmeldungen erhalten.

Gleiches gilt in St. Gallen

Auch in der Stadt St. Gallen ist es so geregelt, dass die Betreiber der Tiefgaragen für die Bussenverteilung zuständig sind und nicht die Polizei. Allerdings wird oft ein Auge zugedrückt. Die Polizei dürfe nur auf öffentlichen Parkplätzen Bussen verteilen, äusserte sich Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen, in einem älteren Artikel.

Wer nicht innerhalb der Markierung parkiert, erhält eine Ordnungsbusse von 40 Franken. Wenn er länger als zwei Stunden falsch steht, wird es laut Widmer teurer. Auch wer ganz ausserhalb eines Feldes parkiert, kassiert 40 Franken Busse. Es sei denn, er steht zusätzlich im Halteverbot oder ähnlich. Wenn das Fahrzeug so schlimm steht, dass es abgeschleppt werden muss, werden zusätzlich 250 Franken Abschleppgebühr verrechnet. «Wer über zehn Stunden falsch steht wird angezeigt», sagte Widmer.

(del)