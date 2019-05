Offroader rutscht in Wiese und überschlägt sich

Der 41-jährige Lenker war am Montag kurz vor 17 Uhr von Berg in Richtung Birwinken unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er beim Weiler Scherrersholz in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen.

Der tarnfarbene Offroader rutschte über die Gegenfahrbahn in die Wiese, überschlug sich und blieb schliesslich auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wie Kapo-Mediensprecher Daniel Meili auf Anfrage sagt, handelt es sich bei dem schweren Motorwagen um ein privates Firmenfahrzeug: Die Armee sei nicht in den Unfall involviert gewesen.

(juu)