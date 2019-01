Fahrzeug setzt Fassade in Brand

Eine 46-Jährige verteilte in Chur in der Nacht auf Donnerstag mit ihrem Auto Zeitungen. Kurz vor 3.20 Uhr stellte sie den Wagen beim Aufenthaltsraum des Konviktsprovisoriums am Plessurquai ab und entfernte sich kurz. Als sie zurückkam stand das Fahrzeug bereits in Flammen.

Diese griffen in der Folge auf die Gebäudefassade des Aufenthaltsraumes über. Die mit vierzehn Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr Chur hatte den Brand rasch unter Kontrolle und gelöscht.

90 Personen evakuiert

Gemäss der Kantonspolizei Graubünden wurden rund 90 Personen zur Sicherheit aus dem Unterkunftsprovisorium evakuiert. Verletzt wurde niemand. Bereits am Donnerstagmorgen konnten diese ihre Unterkünfte wieder beziehen.

Das Auto brannte vollständig aus und an der Fassade entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Nebst der Feuerwehr standen sechs Personen der Stadtpolizei Chur im Einsatz. Die Kapo GR hat Brandermittlungen aufgenommen.

