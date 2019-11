Fall Ylenia macht dieses Bad zur traurigen Ruine

Das Hallenbad Appenzell wurde 1972 eröffnet. Viele Generationen von Appenzellern haben dort Schwimmen gelernt. 2014 wurde es wegen baulicher Mängel geschlossen. Im Video von TeleZüri wirft unter anderem der ehemalige Bademeister Pius Koller einen Blick zurück. Dabei kommt auch die Entführung der damals fünfjährigen Ylenia zur Sprache. Das Mädchen wollte am 31. Juli 2007 im Hallenbad in Appenzell eine am Vortag vergessene Shampoo-Flasche holen. Koller selbst gab sie ihr heraus. Doch nach Hause kehrte das Kind nie zurück. Urs Hans von Aesch entführte und tötete Ylenia noch am gleichen Tag und nahm sich schliesslich das Leben.

Trauer um Ylenia

Die Überreste des Mädchens wurden schliesslich am 15. September 2007 in einem Wald nahe der Autobahn A1 bei Oberbüren SG gefunden. Laut den Ermittlungen wurde Ylenia mit Nitroverdünner vergiftet. Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch fand die Polizei allerdings nicht.

2017, zehn Jahre nach dem Mordfall, äusserte sich Ylenias Mutter,

Charlotte Lenhard. Sie gründete nach der schrecklichen Tat eine Stiftung. So sei ihr Tod wenigstens nicht ganz sinnlos gewesen.



