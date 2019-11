Fall verjährt, Staatsanwalt war zu langsam

Im September 2010 verstarb ein Lehrling (17) bei der Arbeit in einem Garagenbetrieb in Appenzell. Er liess mit dem Warenlift Pneus vom Lager in die die darunter liegende Werkstatt hinunter. Sein Oberkörper ragte in den Warenlift hinein, als dieser nach unten fuhr. Dabei wurde der Lehrling eingeklemmt. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Umfrage Sollen solche Fälle überhaupt verjähren? Nein, auf keinen Fall.

Ja, irgendwann muss man mit jedem Fall abschliessen.

Weiss nicht.

Was ist Begünstigung?



Diesbezüglich kann auf den Gesetzestext von Art. 305 Abs. 1 StGB verwiesen werden, der wie folgt lautet: «Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59–61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.»

Die Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden führte in der Folge ein Strafverfahren gegen drei Personen wegen fahrlässiger Tötung und erhob im Sommer 2017 gegen diese Anklage beim Bezirksgericht Appenzell Innerrhoden. Das Bezirksgericht stellte das Verfahren infolge eingetretener Verjährung im September 2017 ein. Die Staatsanwaltschaft war zu langsam.

Bedingte Freiheitsstrafe

Aufgrund der Verjährung wurde im Nachgang der administrativen Untersuchung durch Hanspeter Uster ein externer ausserordentlicher Staatsanwalt mit der strafrechtlichen

Aufarbeitung des Falls betraut. Dieser erhob nach Abschluss seiner Untersuchungen diese Woche beim Bezirksgericht Appenzell Innerrhoden Anklage wegen mehrfacher Begünstigung

gegen den damaligen Leitenden Staatsanwalt, wie es am Dienstag in einer Mitteilung des Justiz-, Polizei- und Militärdepartements AI heisst.

Gefordert werden neun Monate Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollen. Als Probezeit sind zwei Jahre beantragt. «Wann die Gerichtsverhandlung stattfinden wird, kann zurzeit durch die Staatsanwaltschaft nicht abgeschätzt werden», heisst es weiter.

(taw)