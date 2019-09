Familie denkt wegen Swisscom an Umzug

«Ich weiss nicht mehr wie weiter», sagt Dominik Neuhaus mit verzweifelter Stimme. Seit mehr als einem Jahr investiert er viel Zeit in ein grosses Ärgernis. Er und seine Familie haben in ihrem Haus in Rheinwald kaum Empfang. Der Handyempfang ist meist tot. Die Telefonleitung ist meist tot. Und auch die Internetleitung ist meist tot. Der Familienvater sagt: «Ich kann nicht mehr. Erst gerade am Mittwoch war die Leitung wieder komplett unterbrochen.» Und wenn mal etwas funktioniere, sei der Empfang so schlecht, dass das Internet extrem langsam sei.

Umfrage Sind Sie zufrieden mit der Geschwindigkeit Ihres Internets? Ja, absolut.

Es könnte schon ein bisschen schneller sein.

Nein, mir schläft das Gesicht ein.

Ich brauche zuhause kein Internet.

Keine Alternative

Den Anbieter könne er nicht wechseln. Nur die Swisscom habe in der Gemeinde eine Leitung und so bleibe ihm nichts anderes übrig, als auf eine Lösung mit Swisscom zu hoffen.

Gross war die Hoffnung, als Neuhaus im Mai an einen Swisscom-Angestellten gelangte, von dem er glaubte, er würde ihm endlich zuhören und seinen Fall ernst nehmen. Unzählige Techniker und andere Spezialisten sind seither bei der Familie Neuhaus ein- und ausgegangen. Bis heute ohne Lösung.

Nachdem sich Neuhaus am Mittwoch erneut über Probleme beklagte, meinte der Swisscom-Angestellte, er könne nun nichts mehr machen, Neuhaus müsse sich an den Kundendienst wenden. Der Kunde sagt enttäuscht: «Ich werde nur von einer Person zur anderen abgeschoben. Mittlerweile zittere ich vor Wut.» Die Situation belaste der Familie derart, dass auch schon Umzugsgedanken aufgekommen seien.

Mehrere Betroffene

Familie Neuhaus ist mit ihrem Problem nicht allein. Eine Nachbarin sagt: «Bei Schnee oder Sturm ist auch bei uns tote Hose. Sonst funktioniert zwar das Internet, aber auch nur sehr langsam.» Jedesmal wenn die Rechnung von der Swisscom kommt, mache sie das hässig. Es könne doch nicht sein, dass sie in den Bergen gleich viel bezahlen müsse, wie andere im Unterland, wo alles tadellos funktioniere. Sie fordert von der Swisscom ein günstigeres Abonnement. Weiter sagt die Frau: «Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass es besser wird. Ich verzichte lieber auf das Internet, als meine Zeit zu verschwenden.»

Bei der Swisscom fällt die Reaktion geteilt aus. Dass es in Rheinwald ein grundsätzliches Problem mit dem Empfang gebe, verneint der Telekomanbieter. Mediensprecherin Sabrina Hubacher sagt aber auch: «Mit Herrn Neuhaus sind wir seit über einem Jahr in Kontakt. Die Situation ist schwierig.» Dies hänge damit zusammen, dass das Kupferkabel für die Internetverbindung relativ lange sei. Dies sorge dafür, dass auch der Empfang schlechter ist. Der Kunde sei aber nicht vergessen gegangen. Man wolle das Problem lösen. Neue Hoffnung also für Familie Neuhaus.

(mig)