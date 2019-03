«Auf einmal brüllte jemand von unten ‹Du Mörder›»

«Dreckiger Mörder – Ich beobachte dich jeden Tag. Bis der Tag kommt, wo du selbst dran bist. Bald ist es soweit und ich freue mich», heisst es auf einem von zwei kleinen Zetteln. Erhalten hat sie eine 60-Jährige aus Thundorf TG, wie Top Online berichtet. Doch die Drohungen sollten vermutlich an jemand anderen gerichtet sein, nämlich an den 37-jährigen Holländer J.B.*, der bis vergangenes Jahr in der Wohnung lebte. Denn Ermittler gehen davon aus, dass in dieser Wohnung Isabella T. am 3. November starb.

Nach ihrem Tod wurde Isabella in einen hellgrünen Teppich gerollt und in einem Waldstück bei Zezikon TG deponiert. Erst Mitte Januar war ihre Leiche von Waldbesitzer Manfred Hunziker gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft starb die 20-Jährige höchstwahrscheinlich an einer Überdosis Drogen.

«Du Wi**ser, du Mörder»

Gegen B. und zwei weitere Männer wurde wegen Verdachts auf vorsätzliche Tötung ein Strafverfahren eröffnet. Weil sich der Verdacht jedoch nicht erhärtet hat, wurden sie aus der Untersuchungshaft entlassen. Dennoch sind die drei nicht aus dem Schneider. Wie die Staatsanwaltschaft damals zu 20 Minuten sagte, dauert die Strafuntersuchung nach wie vor an. Im Fokus der Strafverfolgungsbehörden stehen weiterhin die Tatbestände der Unterlassung der Nothilfe, der Störung des Totenfriedens und der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Doch dass B. bereits kurz nach dem Verschwinden von Isabella T. aus seiner damaligen Wohnung ausgezogen ist, wissen anscheinend die wenigsten. «Meine Mutter wohnt bereits seit Mitte August dort und zuvor stand die Wohnung über mehrere Monate leer», so der 38-jährige Sohn der 60-Jährigen. Auch er wurde bereits Opfer von Drohungen: «Vergangenen Oktober stand ich auf dem Balkon meiner Mutter und auf einmal brüllte von unten jemand ‹Du Wi**ser, du Mörder›.» Der 38-Jährige denkt, dass er aufgrund seines Alters im Dunkeln womöglich mit dem Verdächtigen verwechselt worden ist.

«Drohungen sind eine Straftat»

Für die Drohungen gegen seine Mutter habe er kein Verständnis: «Die Person, die die Drohung geschrieben hat, ist in den Block hinein gegangen und bis zur Haustüre von meiner Mutter gelaufen», schildert der Sohn. Er habe deshalb ein mulmiges Gefühl. Ein Wegzug kommt für seine Mutter allerdings nicht in Frage. Die Familie will nun bei der Polizei Anzeige erstatten.

Die Kantonspolizei Thurgau hat zwar Kenntnis vom Fall, wird aber erst aktiv, wenn eine Anzeige vorliegt, da es sich um ein Antragsdelikt handelt. Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, betont, dass es sich bei Drohungen keinesfalls um einen Lausbubenstreich handelt. «Wir bei der Polizei nehmen Drohungen immer ernst. Es handelt sich dabei um eine Straftat», sagt Graf.

Indes hat der Sohn schon einen Verdacht, von wem die Beschimpfungen und Drohungen kommen könnten: «Ich denke, dass sie aus dem Umfeld der Familie T. stammen und die Leute einfach nicht wissen, dass der Tatverdächtige gar nicht mehr hier wohnt.»

Die Mutter von Isabella war am Sonntag für 20 Minuten nicht zu erreichen.

*Namen der Redaktion bekannt

(juu)