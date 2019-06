Familie wird von fallenden Steinen fast erschlagen

Der 17. Juni 2019 wird einer Familie aus dem Kanton Glarus wohl für immer in Erinnerung bleiben. Fünf Familienmitglieder brachen am Montag zu einer Wanderung am Walensee auf. Auf der Betliserstrasse in Amden SG geschah es dann: Direkt vor der Familie ging ein Steinschlag nieder. Doch die Wanderer hatten wohl einen wachen Schutzengel. Alle Personen blieben unverletzt. Wie Gemeindepräsident Markus Vogt zur «Linth-Zeitung» sagt, blieb aber ein grosser Schock zurück. Laut ihm hat die Familie grosses Glück gehabt.

Es ist nicht das erste Mal, dass es auf der Strasse Richtung Betlis zu einem Felssturz gekommen ist. Wie Vogt gegenüber 20 Minuten sagt, könne so etwas immer wieder vorkommen. In diesem Jahr soll es schon dreimal der Fall gewesen sein. «Es ist schon ein riesiger Zufall, wenn sich genau dann Wanderer auf dem Weg befinden oder sogar von einem Stein getroffen werden», so Vogt.

«Felssturz war nicht voraussehbar»

Doch nur weil etwas selten ist, ist es nicht unmöglich. Das musste eine Spaziergängerin 2017 am eigenen Leib erfahren. Die Frau war am 13. Februar in Richtung Betlis unterwegs, als sie von einem herabfallenden Stein am Kopf getroffen wurde. «Sie musste mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen werden, wo sie in ein künstliches Koma versetzt wurde», so eine Zeugin.

Die Gemeinde erstellte daraufhin eine Gefahren- und Risikoanalyse. Diese schätzte das Risiko, von einem Stein getroffen zu werden, als gering ein. Vogt: «Es sind Sanierungsarbeiten in Planung, die diesen Herbst beginnen sollen.» Allerdings zähle der Bereich, in dem am Montag die Steine hinuntergingen, nicht dazu. Dieser steht laut der Analyse erst an neunter Stelle. «Der Felssturz kam sehr unerwartet und war nicht voraussehbar. An anderen Örtlichkeiten sind Sanierungen dringender», so der Gemeindepräsident.

«Bei Steinschlägen im Belag zügig weitergehen»

Die Strasse ist eine beliebte Wanderroute und die einzige Landverbindung ins 58-Seelen-Dorf Betlis, weshalb man seitens der Gemeinde von einer Sperrung absieht. An der Stelle, an der die Wanderin 2017 verunglückte, wurden bereits Fangnetze angebracht.

Um einem möglichen Felssturz zu entgehen, hat der Gemeindepräsident einige Tipps: «Zu Fuss sollte man zügig durchlaufen. Wo der Fels vertikal zur Strasse steht, sollte man sich nah an der Felswand aufhalten.» Zudem höre man die Steine herunterfallen. Auch am Strassenbelag könne man sich orientieren. Sehe man an einem Ort Belagsschäden, solle man besser woanders Pause machen. Ansonsten unterscheidet sich der Weg laut Vogt nicht von anderen Gebirgsstrecken.

(juu)