Fans fahren 10 Stunden, um Tickets zu ergattern

Viele Fussballfans haben darauf schon lange gewartet: Der FC Vaduz empfängt den deutschen Spitzenverein Eintracht Frankfurt zur dritten Qualifikationsrunde der Europa League. Obwohl der Match erst am Donnerstagabend stattfindet, standen am Montag bereits über 1000 Menschen vor dem Rheinpark Stadion in Vaduz (FL), um eines der heiss begehrten Tickets zu erwerben.

Der Grund: Der FC Vaduz entschied sich im Vorfeld dazu, die Tickets nicht online zu verkaufen. Damit wollte man ein Stadion voller gegnerischer Fans verhindern. Am Montag um 17.30 Uhr startete der offizielle Ticketverkauf in Vaduz. Zuvor waren bereits rund 1600 Tickets an den Gegner-Verein gegangen – und im Nu weg, wie Eintracht Frankfurt mitteilte. Laut Pascal Foser, Mediensprecher des FC Vaduz, war die Schlange am Montag zeitweise bis zu 200 Metern lang. «Wir stehen bereits seit 15 Uhr hier. Der grosse Andrang kam dann etwa um 16.30 Uhr», sagte ein Frankfurt-Fan gegenüber dem «Liechtensteiner Vaterland».

Fans drängeln sich an Schlange vorbei

Damit war der Deutsche nicht alleine. Mehrere Eintracht-Frankfurt-Fans sollen den weiten Weg nach Vaduz auf sich genommen haben. Einzelne nahmen gar zehn Stunden Fahrt auf sich, da sie nach dem Kauf der Eintrittskarten umgehend wieder nach Deutschland zurückfuhren. Nach etwas über einer Stunde soll das Kontingent von rund 1300 Tickets vollständig verkauft worden sein.

Laut Foser ist der Event nun ausverkauft. Dennoch wollen mehrere Fans auch ohne Ticket ihr Glück versuchen. «Nach Rückmeldungen von den Verantwortlichen aus Frankfurt werden rund 200 bis 300 Gästefans anreisen, die kein Ticket haben werden», so Foser. Andere hingegen wollten die Tickets so sehr, dass sie sich gar an der Schlange vorbeidrängelten: «Sorry, falls wir auch User von hier etwas überholt haben sollten. Aber wir hatten extrem Schiss, keine Karten mehr zu bekommen. Unvorstellbar, die 1000 Kilometer wären dann für nix gewesen», heisst es unter anderem im Fan-Forum von Eintracht Frankfurt.

