Federer entspannt nach Final im Alpstein

«Die Leute haben ihn zu Beginn gar nicht erkannt. Erst, als einige mit ihm ein Foto machen wollten, wurde klar, wer da steht», sagt ein Leser-Reporter gegenüber dem «Tagblatt». Am Mittwoch besuchte Tennis-Star Roger Federer gemeinsam mit seiner Familie das Gasthaus Plattenbödeli im Alpstein.

Unscheinbar, im weissen T-Shirt, mit einem Krümelmonster auf der Brusttasche, posierte Federer lächelnd mit seinen Fans. Laut dem Leser-Reporter hat der Tennis-Profi gemütlich mit den Leuten geredet und ist dann entspannt davon gegangen.

Nicht sein erster Besuch

Einige Fans teilten bereits ihre Selfies auf Social Media und auch das Berggasthaus liess es sich nicht entgehen, für ein Foto mit Federer zu posieren.

«Hät ös gfreut», kommentierte das Plattenbödeli unter das gemeinsame Foto. Beim Gasthaus habe man gemäss der Zeitung ruhig reagiert. Man habe zwar Fotos gemacht, King Roger aber ansonsten wie jeden anderen Gast behandelt.

Es ist nicht sein erster Besuch in der Ostschweiz: So weilte er bereits im Sommer 2016 im Berggasthaus Aescher und besuchte den Seealpsee.

Missing the @usopen, but having an amazing time enjoying the Swiss mountains #OnTheMoveWithRF #Switzerland pic.twitter.com/xmtHqS72ix