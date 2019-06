Festivalbesucher sucht seine Traumfrau

«Jona, ihr müsst mir helfen. Ich habe mich unsterblich in eine Frau aus Jona verliebt», meldet sich Adrian Tschigi Bigler in einer lokalen Gemeinschaftsgruppe auf Facebook. Sie hätten zusammen am Freitagabend getanzt in Aarberg am Stars of Sounds zur Musik von Parov Stelar. Offenbar hat man sich danach aus den Augen verloren, denn nun hofft er, dass die Community mithilft, sie zu finden.

Innert kürzester Zeit wurde der Post x-fach geteilt. Auch das Festival selbst hilft bei der Suche mit:

Sie war mit einem Typ da

Wie Bigler gegenüber der «Linth-Zeitung»sagt, sei die Frau einfach «Weltklasse» gewesen und es habe schlicht «Bäm» gemacht. Dass er überhaupt ans Festival ging, sei ein spontaner Entscheid gewesen. «Ein paar Kollegen wollten dahin und haben mich gefragt, ob ich mitgehe», sagt er gegenüber 20 Minuten. Er habe erst keine Lust gehabt, sei dann aber doch mit.

Die Frau sei mit einem Typen dagewesen. «Ich dachte, das wäre ihr Freund», so der 44-jährige Monteur. Er habe mit den beiden einen gemütlichen Abend verbracht, wollte aber nicht losbaggern, aus Rücksicht. «Ich bin nicht der Typ, der sich in eine Beziehung einmischt.» Er habe deshalb auch nicht nach ihrer Nummer gefragt und auch ihr Name schien ihm nicht wichtig. Er wisse nur, dass sie aus Jona SG kommt.

Würde alles tun

Erst beim Abschied wurde klar, dass der Typ gar nicht ihr Freund war. Er habe sich noch gewundert, denn immer wieder habe er am Abend ihre Hand am Arm gespürt. Er habe noch Angst gehabt, dass könnte mit ihrem Freund Schwierigkeiten geben. Nun mache ihr Verhalten Sinn und auch deshalb hofft er, dass daraus vielleicht etwas werden könnte. Für ihn sei es auf jeden Fall Liebe auf den ersten Blick gewesen. «Entweder funkt es, oder nicht und bei mir hat es definitiv Klick gemacht.» Ihre Art, ihr Aussehen, es stimme einfach das Gesamtpaket.

Normalerweise sei er nicht schüchtern und hätte er gewusst, dass der Typ nicht ihr Freund ist, hätte er anders reagiert. Nun sei für ihn aber klar, dass er alles versuchen müsse, sie wiederzufinden. Er rechne sich nicht die grössten Chancen aus, sie via Facebook finden, aber es sei besser, als nichts zu tun.

Sind Sie die gesuchte Frau, oder wissen Sie, wer es ist? Melden Sie sich via Facebook bei Bigler oder auf feedback@20minuten.ch. Die Mails werden weitergeleitet.

(20M)