Feuer zerstört Mehrfamilienhaus

Am Freitagabend sind in Degersheim bei einem Brand zwei Wohnungen so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Franken geschätzt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen bemerkten Augenzeugen kurz vor 18 Uhr zwei brennende Balkone. Das Feuer breitete sich schnell auf die Fassade und die Wohnungen aus.

Die mit 65 Personen ausgerückten Feuerwehren konnten den Brand später löschen. Forensiker klären nun die Brandursache ab.



(Video: Leser-Reporter)

(scl/sda)