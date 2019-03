Feuerwehr muss bei Rekord-Funken eingreifen

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntag mitteilte, wurde der Weltrekord-Funken der Lustenauer Funkenzunft Hofstadler am Samstag wie geplant entzündet. Unmittelbar nach dem Anzünden sei es jedoch zu einem starken Funkenflug gekommen , wobei einige der Glutstücke bis zu 300 Meter durch die Luft gewirbelt worden seien.

In der Folge sei es mehreren Schäden bei Zelten und Sonnenschirmen gekommen. Auch wurden zwei PWs beschädigt., so die Polizei weiter. «Die Feuerwehr benetzte angrenzende Gebäude und löschte Kleinbrände, wie etwa ein brennendes Gebüsch», heisst es in der Mitteilung. Der Funkenflug habe dann merklich nachgelassen und die Veranstaltung geordnet weitergeführt werden können.

Laut den Veranstaltern waren rund 5000 Zuschauer erwartet worden. Gekommen seien dann 10'000. Dreieinhalb Monate war die Zunft mit dem Aufbau beschäftigt. Der bisherige Rekord aus der norwegischen Hafenstadt Alesund wurde damit um rund 13 Meter übertroffen.

(20 Minuten)