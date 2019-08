Feuerwehrauto für Spritztour gestohlen

Die Täter entnahmen in der Zeit vom Freitagmittag, 9. August 2019 bis Dienstagabend, 13. August 2019 aus einem Notfallkasten einen Schlüssel und verschafften sich so Zutritt in die Feuerwehrgarage, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Aus dieser entwendeten sie das Feuerwehrauto und machte eine Spritztour mit diesem.

Bei dieser Fahrt wurde das Einsatzfahrzeug an der vorderen rechten Radaufhängung massiv beschädigt. In praktisch nicht mehr fahrbarem Zustand wurde der Geländewagen wieder zurück in die Garage gestellt. Die Täter oder Personen, die Angaben im Zusammenhang mit diesem Vorfall machen können, melden sich bitte beim Polizeiposten Martina (Telefon 081 257 78 30).

