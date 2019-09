Feuerwerk wird wegen Tieren eingeschränkt

Laut einer Medienmitteilung vom Freitag hiess das Bundesgericht die Beschwerde einer Privatperson aus Wil in einem Punkt gut: Um Menschen und Haustiere während der Fasnachtswoche vor dem Knallkörperlärm zu schützen, sei es «zumutbar und geboten», das Abbrennen von Feuerwerk zeitlich und räumlich zu beschränken.

Umfrage Verzichten Sie aus Tierliebe auf Feuerwerk? Ja, unbedingt.

Nein.

Ich kaufe sowieso nie Feuerwerk.

Ich weiss nicht.

Die Stadt Wil muss ihr Immissionsschutzreglement entsprechend anpassen. In den übrigen Punkten wies das Bundesgericht die Beschwerde ab. Feuerwerk am 1. August – oder auch am Vorabend des Nationalfeiertags – abzubrennen, habe Tradition. Das gleiche gelte für die Silvesternacht. Hier brauche es keine Einschränkungen.

Da es sich um eine Zeitspanne von wenigen Stunden handle, scheine es zumutbar, sich durch das Schliessen von Türen und Fenstern vor dem Lärm zu schützen und Haustiere an geschützte Orte zu bringen, schreibt das Bundesgericht. Die Privatperson aus Wil hatte in ihrer Beschwerde erfolglos auch für den 1. August und für Silvester Feuerwerk-Einschränkungen verlangt.

(sda)