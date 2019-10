Fingernägel von 120 Menschen gesammelt

«Nun ist die Zeit reif, mit meinen menschnahen, seelengeladenen und illusionslosen Arbeiten an die Öffentlichkeit zu gehen», sagt der Künstler Jan Kaeser gegenüber dem «St. Galler Tagblatt». In der Galerie Bleisch in Arbon können seit kurzem seine Werke, geschmückt mit Fingernägeln, begutachtet werden. Die Fingernägel stammen von ihm selbst und zahlreichen Spendern. «Ich habe mit dem Sammeln begonnen, als ich 13 Jahre alt war», sagt der St. Galler gegenüber 20 Minuten. Was der Auslöser war, weiss er nicht mehr genau. Von da an habe er alle geschnittenen Fingernägel gelagert, ohne damit ein Ziel zu verfolgen.

Im Alter von 20 Jahren, als er die Kunstschule besuchte, stellte er dann fest, dass er die bereits gesammelten Materialien verarbeiten könnte. «Heute, rund 30 Jahre später, sammeln 120 Personen ihre Fingernägel für mich», sagt Kaeser. Begonnen habe es mit der Familie und Freunden. Schnell kamen dann Freunde von Freunden und anonyme Spender dazu. «Oft sprechen mich Leute an und sagen mir, dass ich von ihnen anonym gespendete Nägel verwende», so der Künstler. Nun seien es schon rund 80 Döschen voll mit gespendeten Nagelstücken.

Seelenstücke

Der 53-Jährige sieht in den Fingernägeln mehr als nur Materialien. «Es sind Seelenstücke. Wenn man sich nach zwei Wochen die Nägel schneidet, schneidet man zwei Wochen der erlebten Zeit weg.» Ob man in dieser Zeit schlecht gelaunt, glücklich oder krank sei, würde darin gespeichert. «Ohne dass es einem klar ersichtlich ist, machen die Fingernägel alles mit. Ob gute oder schlechte Zeiten», so Kaeser.

(maw)