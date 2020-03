Helikopter fliegt mit einem Flugzeug am Seil

Am Freitag war der 28-jährige Leser-Reporter am Bahnhof in Romanshorn und trank einen Kaffee. Plötzlich bemerkte er etwas am Himmel. «Ich schaute hoch und war gleich fasziniert. Sofort habe ich erkannt, dass ein Helikopter mit einem Seil ein Flugzeug transportierte.» Ein zweiter Helikopter sei daneben geflogen und habe die Szenerie begleitet.

Umfrage Hast du so etwas schon mal gesehen? Ja, ebenfalls am Freitag.

Ja, habe ich schon gesehen.

Ja, aber nur im Film.

Nur mit einem anderen Gegenstand.

Nein.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Für den 28-Jährigen war die Beobachtung etwas Einmaliges. «Ich habe noch nie Vergleichbares gesehen.» Er sei fasziniert von der Technik, allgemein sei er an der Aviatik interessiert. Den Hintergrund des Transports kennt er aber nicht.

Über 80 km durch die Luft

Beim Flugzeug handle es sich um einen ausrangierten Militärflieger, der nach Altenrhein transportiert wurde, berichtet das St. Galler Tagblatt. Dort soll das Flugzeug in einem Museum ausgestellt werden. Abgehoben habe der Helikopter samt Flugzeug in Dübendorf. Das ist eine Strecke von über 80 Kilometer Luftlinie.

Der Weg durch die Luft wurde laut dem Artikel gewählt, da der Transport über die Strasse zu kompliziert, zu teuer und zu risikoreich gewesen wäre. Wieder auf den Boden kommt in Altenrhein aber nur das Flugzeug. Das Bodenpersonal des Flughafens habe das alte Militärflugzeug vor dem Wegrollen gesichert, vom Haken gelöst und darauf sei der Helikopter ohne Last wieder abgedreht. Das Flugzeug dagegen wurde direkt in die Museumshalle gebracht.

(mig)