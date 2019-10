Frage nach Zigarette endet für zwei Männer im Spital

Zwei 20-Jährige nahmen am Freitag mit Kollegen am Oktoberfest in der Stadthalle in Chur teil. Nach dem Ende der Veranstaltung um 23 Uhr befanden sie sich auf dem Vorplatz der Stadthalle, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag schreibt.

Einer der beiden fragte bei weiteren Personen nach Zigaretten nach. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung und Tätlichkeiten. Der zweite 20-Jährige eilte seinem Kollegen zu Hilfe. Von denselben Personen erhielt er Schläge, ging zu Boden und erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Dieser und sein leicht verletzter Kollege liessen sich mit einem Taxi ins Kantonsspital Graubünden transportieren.

Personen, die Feststellungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung gemacht haben, melden sich bitte bei der Fahndung Chur (Telefon 081 257 73 00).

(taw)