Frau (20) bei Selbstunfall schwer verletzt

Eine 20-jährige Frau hat mit ihrem Auto am Freitag um 6 Uhr einen schweren Selbstunfall verursacht. Sie war auf dem Weg von Niederuzwil in Richtung Flawil, als sie aus unbekannten Gründen links an einer Verkehrsinsel vorbei fuhr.

In der Folge geriet die Frau auf das Trottoir und kollidierte mit einem Holzzaun. Dabei durchschlugen mehrere Zaunstücke die Scheiben des Autos und verletzten die Frau.

Die 20-Jährige konnte das Auto aus eigenen Kräften verlassen, war aber nur bedingt ansprechbar. Sie wurde von Ersthelfern betreut und dann vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Am Auto entstand ein Totalschaden, die Schäden am Zaun belaufen sich auf rund 3000 Franken.

(20 Minuten)