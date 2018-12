Tragischer Unfall am Weihnachtsabend in Ricken SG. Nachdem der 22-jährige Thurgauer M. S.* die Kontrolle über seinen Honda Civic verloren hatte, geriet das Auto kurz vor 21.45 Uhr auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Die Beifahrerin Jessica starb noch auf der Unfallstelle, die Mitfahrerin (52) des anderen Autos wurde mit der Rega mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen. Die beiden Autolenker wurden vor Ort vom Rettugnsdienst betreut, mussten jedoch nichts ins Spital. Die Verunfallten sowie die Erstretter wurden von der Psychologischen Ersten Hilfe betreut.

Vor Unfall Weihnachten gefeiert

Freunde trauern um die Thurgauerin (†22). «An Heiligabend haben wir noch zusammen etwas getrunken», sagt Silvain Elser (29) am Mittwoch zu 20 Minuten. «Jessica war aufgestellt wie immer.» Sie hätten viel gelacht, so der langjährige Freund. «Sie war unser Sonnenschein.» Jessica habe immer gute Stimmung verbreitet, auch in der Bar in Weinfelden, wo sie gearbeitet hat.

Dorthin war sie auch am Weihnachtsabend unterwegs, als es zum tragischen Verkehrsunfall kam. «Zuvor hat sie mit Verwandten Weihnachten gefeiert», sagt Elser. Jessicas Freund M. S. habe sie danach zur Arbeit fahren wollen.

Tuner sind keine Raser

Dass dieser zu schnell gefahren sein könnte, glaubt Elser nicht: «Er ist ein verantwortungsvoller Fahrer. Er ist sicher nicht zu schnell gefahren. Dafür lege ich die Hand ins Feuer.» Auch dass Alkohol oder Drogen im Spiel sein könnten, schliesst Elser aus. «Seit ich ihn kenne, konnte ich nie beobachten, dass er Auto gefahren ist, nachdem er Alkohol getrunken hatte.» S. habe jeweils ein Taxi organisiert oder habe jemand anderes fahren lassen oder sei bei jemandem mitgefahren. «Der Fahrausweis war ihm sehr wichtig.» Nicht nur, weil er es geliebt hatte, mit seinem gepflegten Auto zu fahren, auch weil er das Auto aus beruflichen Gründen braucht.

Jessica und ihr Freund S. sowie Elser sind in der Tuningszene aktiv. «Wir lieben unsere Autos», sagt Elser. «Aber wir sind keine Raser.» Sie würden auch nie nach Singen (D) gehen, wo manchmal schnell gefahren wird. Das habe sie nie interessiert. Sie hätten darüber nachgedacht, mal zu einer Rennstrecke zu fahren, doch so weit sei es bislang nicht gekommen.



Bilder der Unfallstelle sowie ein Interview mit Polizeisprecher Florian Schneider (ab 5:45) im Video von BRK-News. Video: Beat R. Kälin

*Name der Redaktion bekannt

(jeb)