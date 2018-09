«Die Leute standen auf der Strasse, pfiffen, filmten und schossen Fotos», berichtet ein Leser-Reporter. Grund für den Menschenauflauf war eine Frau, die sich vor einem Lokal an der Bahnhofstrasse in Rheineck aufreizend produzierte. «Sie hielt mehrere Autos an und legte einen Striptease hin», so der 26-Jährige. Was die Frau dazu veranlasst hatte, blieb unklar: «Sie war ziemlich angetrunken und schien die Aufmerksamkeit zu suchen.»

Frau (33) legt Striptease auf offener Strasse hin

Gegen 21.30 Uhr wurde die Kantonspolizei St. Gallen verständigt und eine Streife nahm sich der Sache an. «Unsere Leute trafen auf eine sichtlich alkoholisierte Frau in Unterwäsche», so Polizeisprecher Markus Rutz. Man habe die 33-Jährige dazu bewegen können, sich wieder anzuziehen, womit die Sache aus polizeilicher Sicht erledigt gewesen sei. Rutz: «Eine Straftat lag nicht vor.»

Da weitere Meldungen ausblieben sind, geht Rutz davon aus, dass sich die Frau in der Folge auf den Heimweg machte.

(20 Minuten)