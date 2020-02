Frau (37) sticht mit Messer auf Mann (25) ein

Am Freitagabend ist ein 25-jähriger Eritreer in einer Wohnung in der Stadt St. Gallen mit einem Messer verletzt worden. Er wurde mutmasslich von seiner 37-jährigen türkischen Freundin angegriffen. Die Frau wurde festgenommen.

Die Kantonspolizei St.Gallen geht von einem Beziehungsdelikt aus, wie sie am Samstag mitteilte. Der Verletzte befand sich bei Eintreffen der Rettungskräfte im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Er musste später im Spital operiert werden.

(sda)