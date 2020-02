Feuerwehr befreit Frau (70) aus Auto

Eine 70-jährige Autofahrerin ist in der Nacht auf Freitag auf der Fasanenstrasse in Heerbrugg SG mit ihrem Wagen von der Strasse abgekommen und in einen Steinpoller geprallt. Das Auto kippte und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Unfall ereignete sich kurz nach 1.30 Uhr.

Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Autowrack befreien, bevor diese von der Rettung ins Spital gebracht werden konnte, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Die Lenkerin wurde leicht verletzt. Die Strasse wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete bei der Unfallverursacherin eine Blut- und Urinprobe an. Der Schaden beläuft sich auf rund 14'000 Franken.

(20 Minuten/sda)