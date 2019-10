Frau auf dem Gewissen, in Knast muss er aber nicht

Der Unfall passierte am 13. Januar dieses Jahres. Eine Gruppe von fünf Fussgängern ist mitten in der Nacht auf einer schneebedeckten Strasse in Laax GR unterwegs gewesen. Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Kanton Zürich übersah die Gruppe. Er erfasste zwei Frauen. Eine 27-Jährige ist noch am selben Tag ihren schweren Verletzungen erlegen. Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer Alkohol im Blut hatte und ein Cannabis-Test fiel ebenfalls positiv aus.

Keine unbedingte Haftstrafe

Nun musste sich der Mann vor dem Regionalgericht Surselva in Ilanz GR verantworten. Er wurde zu einer Geldbusse von 1'600 Franken verurteilt, berichtet das «Bündner Tagblatt». Zudem erhielt er eine bedingte Geldstrafe und eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten bei einer Bewährung von zwei Jahren.

Obwohl beim Unfall eine Frau ums Leben kam, muss der 24-Jährige vorerst nicht ins Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Fidel Pally, der Vizepräsident des Gerichts, erklärt gegenüber 20 Minuten: «Es handelt sich um eine fahrlässige Tötung und nicht um eine vorsätzliche Tat. Da ist eine bedingte Freiheitsstrafe üblich.» Beim Tatzeitpunkt herrschte in Laax starker Schneefall. Zudem war die Strasse leicht vereist. Dennoch habe der 24-Jährige sorgfaltswidrig gehandelt, da er alkoholisiert am Steuer sass und der Unfall wäre vermeidbar gewesen, darum wurde er auch verurteilt, so Pully. In nüchternem Zustand hätte der Autofahrer die Gruppe wohl früher gesehen und ausweichen können.

Vor Gericht Reue gezeigt

Der Angeklagte bereut das Passierte. Laut dem Richter habe er beim Prozess betroffen gewirkt. «Der tödliche Unfall hat beim Mann Spuren hinterlassen. Es hat ihn mitgenommen.» Zudem habe er den Eltern des Todesopfers einen Brief geschrieben und sich bei ihnen für die Tat entschuldigt.» All das habe sich strafmildernd auf das Urteil ausgewirkt, sagt Pully. Dass der Mann beim Unfall in fahrunfähigem Zustand unterwegs war, habe die Strafe dagegen erhöht.

Der Fahrausweis wurde dem 24-Jährigen direkt nach dem Unfall bis auf unbestimmte Zeit entzogen. Diesen bekommt er erst zurück, wenn er bei regelmässigen Kontrollen seine Drogenabstinenz beweisen kann. Noch unklar ist, ob der Mann Schadenersatz und eine Genugtuung zahlen muss. Das Gericht hat nur festgelegt, dass er der Hauptschuldige ist für den Unfall, allfällige Zahlungen zwischen den Parteien werden zivilrechtlich geregelt.

