Frau inszenierte Überfälle und verletzte sich selbst

Vor zwei Wochen meldete eine 41-jährige Frau der Landespolizei, dass sie überfallen worden sei. Nur zehn Tage später, am Montag, ging von der gleichen Frau ein Notruf ein, wonach sie erneut zu Hause in Ruggell überfallen worden sei und die Täter die Wohnung in Brand gesetzt hätten. Beide Meldungen lösten einen Grosseinsatz der Polizei aus.

Die Frau wohnt mit ihrem Ehemann in der Wohnung. In der Nachbarschaft galt das Ehepaar als unscheinbar. Die beiden lebten offenbar zurückgezogen. Die zwei Überfälle lösten bei den Nachbarn ein mulmiges Gefühl aus. Man müsse nun noch besser aufpassen, sagte eine Frau.

Umfangreiche Ermittlungen

Nach beiden Überfällen musste die 41-Jährige ins Spital gebracht werden. Deswegen konnte die Polizei die Frau vorerst nicht befragen und stand vor einem Rätsel. Es war unklar, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen gibt. Am Donnerstagabend teilte die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein mit, die Frau sei verhaftet worden.

Nach umfangreichen Ermittlungen besteht laut der Polizei der dringende Verdacht, dass die Frau die Vorfälle selbst inszeniert und sich dabei auch selbst verletzt hat. Sie wurde unter anderem wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. Das Landgericht hat nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft über die Beschuldigte verhängt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an.

