Frau musste 15'000 Fr. in Zeitung einwickeln

Die Kantonspolizei Graubünden warnt vor falschen Polizisten: In Schams sowie im Landwassertal wurden am Dienstag zwei Personen von angeblichen Polizisten angerufen. «Eine Person konnten die Betrüger mit geschickter Gesprächsführung überzeugen, dass Kriminelle ihre Bankkontoangaben kennen würden und so Zugriff auf ihr Vermögen hätten», heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch.

Die Betrüger konnten die Frau schliesslich dazu bewegen, bei zwei Banken mehr als 15'000 Franken abzuheben. Das Opfer sollte das Geld in Zeitungspapier eingewickelt im Milchkasten des Briefkastens deponieren. Plötzlich wurde die Frau misstrauisch – zu spät: «Als der Frau die Geschichte zu suspekt vorkam und sie im Milchkasten nachschaute, war das Geld weg», so die Polizei.

Die Polizei verlangt am Telefon nie Bargeld

Die Kapo Graubünden mahnt zur Vorsicht:

• Seien Sie misstrauisch, wenn ein Polizist Sie dazu bringen will Bargeld abzuheben, jemandem zu übergeben oder irgendwo zu deponieren. Die Polizei verlangt am Telefon nie Bargeld.

• Verschaffen Sie sich Sicherheit, indem Sie das Telefonat beenden und bei der Polizei über die Notrufnummer 117 nachfragen, ob es diesen Polizisten tatsächlich gibt.

• Handeln Sie besonnen, indem Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person übergeben. Verschaffen Sie sich Gewissheit, wen Sie vor sich haben. Polizisten weisen sich immer mit ihrem Polizeiausweis aus!

(gwa)