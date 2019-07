«Frau schleifte Kind hinter sich her, um zu gaffen»

«Ich frage mich, ob den Leuten überhaupt klar ist, dass es in solchen Momenten um Leben und Tod geht», erzählt Michèle Roth aus Arbon TG. Sie gehörte zu den Ersthelfern, als am Sonntagnachmittag ein Toter aus dem Bodensee geborgen wurde. «Mir sind sofort die vielen Leute aufgefallen, die mit ihren Handys die Reanimation filmten und dabei teilweise wirklich im Weg standen und die Helfer behinderten.» Mit einem grossen Badetuch habe sie versucht, einen Sichtschutz herzustellen.

Die Reaktion einiger Gaffer konnte sie kaum glauben: «Tatsächlich motzten einige 'Hey, so seh ich gar nichts mehr.'» Als Roth diese Leute dann «deutlich zurechtwies», verschwanden einzelne Gaffer. Trotzdem seien weiterhin noch gut 30 Leute vor Ort gewesen. Weitere Kommentare der Herumstehenden wie «He, lueg! Do hets en Tote» oder «Super, wege dem chömer jetzt nüm wiiter bade», sorgen bei Roth noch jetzt für Kopfschütteln.

«Kinder waren in Schockstarre»

Besonders aufgefallen seien ihr auch die kleinen Kinder, die das Ereignis beobachteten. «Zwei Jungs waren regelrecht in einer Schockstarre.» Roth ist der Meinung, dass die Eltern, die teilweise als Begleitung dabei waren, die Kinder vor diesen schlimmen Bilder hätten schützen müssen. «Selbst Erwachsene haben Mühe solche Geschehnisse zu verarbeiten.»

Genau so chaotisch ging es auch nebenan im Schwimmbad zu und her: «Ich war einfach nur schockiert», erzählt Sama Mosca aus Arbon TG. Sie war am Sonntagnachmittag mit ihren beiden Kindern in der Badi, als die Rega neben dem Freibad landete. «Eltern haben ihre plantschenden Kinder gepackt und sind zum Zaun gerannt, um einen Blick erhaschen zu können», so Mosca. Ein Kind hätte wahnsinnig geweint und nichts mehr verstanden, «als die Mutter es am Arm hinter sich her schleifte». Auf einmal sei das Schwimmbecken fast leer gewesen. «Man hätte denken können, dass gerade eine Massenpanik ausgebrochen ist», erzählt Mosca.

«Jeder kann helfen»

Um mehr sehen zu können, seien einige aus der Badi rausgesprungen um zum Unfallort zu gehen. Andere hätten versucht, schwimmend zur Unfallstelle zu gelangen. Die Leute nähmen sogar in Kauf, dass Rettungskräfte bei der Arbeit behindert würden, so Mosca.

Wie die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage von 20 Minuten sagt, war dies beim Vorfall vom Sonntag nicht der Fall. Trotzdem sei wichtig: «Wer zu einem Unfallort kommt und nicht hilft, könnte später Probleme bekommen», sagt Matthias Graf, Sprecher der Kapo Thurgau. Unterlassene Hilfeleistung kann zu einer Anzeige führen. «Jeder kann helfen, auch wenn er nur die Rettungskräfte ruft.» Auch Gaffen kann gebüsst werden: «Durch Foto- oder Filmaufnahmen können die Persönlichkeitsrechte der Verunfallten auf der Strecke bleiben.»

