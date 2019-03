«Ich lag am Boden und mein Mann auf mir»

Lydia Graf ist 60 Jahre alt und wohnt in Schönengrund AR. Regelmässig fährt sie mit dem Postauto nach Herisau, um dort Einkäufe zu tätigen – so auch am Freitag. Die Fahrt nach Hause mit dem vollen Poschtiwägeli endet für sie und ihren Mann jedoch beinahe im Spital: «Der Chauffeur konnte nicht warten, bis ich die Stempelkarte entwertet hatte, und fuhr einfach los.» Das Postauto habe einen derartigen Ruck gemacht, dass sie Kopf voran gegen eine Scheibe gestürzt sei.

Als ein junger Passagier den Chauffeur über den Unfall informiert habe, habe dieser keine Anstalten gemacht, zu helfen oder bei der nächsten Haltestelle anzuhalten. «Ich lag am Boden und mein Mann, der auf mich gestürzt war, lag auf mir», sagt Graf. Erst als sie in Schönengrund ausgestiegen sei, habe der Chauffeur nach ihren Personalien gefragt. «Er sagte, er brauche meine Kontaktdaten, schliesslich sei das Ersetzen der Scheibe nicht gratis.»

Graf ist entrüstet: «Ich hatte grosses Glück, dass ich nur ein paar Prellungen davontrug. Aber dass der Chauffeur nicht einmal fragt, wie es mir geht, das geht doch nicht.» Graf sei einen Tag nach dem Vorfall zum Arzt gegangen, der sie untersucht und heftige Prellungen am ganzen Oberkörper festgestellt habe. Sie erwäge jetzt, am Mittwoch eine Strafanzeige gegen den Chauffeur einzureichen.

Nur ein Missverständnis?

Der Leitung von Postauto Betrieb Ost sei die Situation bekannt, heisst es auf Anfrage von 20 Minuten. Gemäss einer Sprecherin des Unternehmens liegt ein Missverständnis vor: «Die Situation wurde komplett unterschiedlich wahrgenommen. Die Kundin spricht von einem ruckartigen Anfahren und der Verletzung von zwei Personen», so die Sprecherin. Der Postautofahrer sei jedoch davon ausgegangen, dass der Scheibenbruch durch ein umgestürztes und ungesichertes Poschtiwägeli zustande gekommen sei und es keine Verletzten gegeben habe.

«Postauto bedauert sehr, dass eine Kundin auf der Postauto-Fahrt von Herisau nach Schönengrund verletzt wurde», sagt die Sprecherin weiter. «Gerne werden wir natürlich am Montag umgehend mit Frau Lydia Graf Kontakt aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen.»

(dk)