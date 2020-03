Frau wollte nur helfen und ist nun Fahrausweis los

Die 27-Jährige war mit ihrem Auto am Samstag kurz nach 13.30 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Frauenfeld unterwegs. Nach dem Rastplatz Kefikon Süd hielt sie auf dem Pannenstreifen an, wendete ihr Fahrzeug, um einem Bekannten zu helfen, dessen Auto zu überbrücken. Bei der kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei Thurgau gingen in dieser Zeit mehrere Meldungen wegen eines Falschfahrers ein. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau war rasch vor Ort und konnte die betroffene Stelle absichern, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Die Schweizerin wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Ihr Fahrausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde eingezogen.

(taw)