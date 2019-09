Frauen sprangen aus Angst aus fahrendem Bus

In einem Linienbus der St. Galler Verkehrsbetriebe gab es Ende Juni 2018 ein Problem mit einer nicht funktionierenden Türe. Der Chauffeur stieg an einer Haltestelle aus und wollte sie von aussen schliessen. Dabei setzte sich der ungesicherte Bus samt Passagieren auf der abschüssigen Strasse in Bewegung. Drei der Fahrgäste, alle drei Frauen, bekamen Angst und sprangen durch die offene Türe aus dem Bus. Dabei wurden sie leicht verletzt.

Der Fahrer rannte dem Fahrzeug nach und es gelang ihm, durch das offene Fenster die Feststellbremse zu ziehen und den Bus so zu stoppen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm danach unter anderem vor, er habe die Polizei nicht gerufen, obwohl es Verletzte gegeben habe. Wegen der Verletzung von Verkehrsregeln sowie wegen pflichtwidrigen Verhaltens bei einem Unfall verurteilte sie ihn per Strafbefehl zu einer Busse von 400 Franken. Der Chauffeur akzeptierte die Strafe nicht.

Schuld nicht bestritten

In der Verhandlung vor dem Kreisgericht St. Gallen stellte sich rasch heraus, dass der Mann die Schuld für den davonrollenden Bus und die Folgen auf sich nahm. Er hätte vor dem Aussteigen die Feststellbremse ziehen müssen, räumte er ein. Hingegen bestritt er, dass er selber hätte die Polizei rufen müssen. Es gehe ihm nicht um Geld, sondern um Gerechtigkeit, sagte er.

Bei den Verkehrsbetrieben gebe es eine Checkliste, wie sich die Chauffeure bei einem Unfall zu verhalten hätten, erklärte der Verteidiger. Zuerst müsse das Fahrzeug gesichert werden, dann sollte sich der Fahrer einen Überblick verschaffen und anschliessend die Leitstelle informieren. Genau so sei sein Mandant vorgegangen. In der Zentrale hätte alles Notwendige veranlasst werden müssen, stellte der Verteidiger fest. Eine Ambulanz wurde aufgeboten, nicht aber die Polizei.

Der Chauffeur wurde vom Vorwurf des pflichtwidrigen Verhaltens bei einem Unfall freigesprochen und die Busse auf 200 Franken halbiert. Der Staat übernimmt auch die Hälfte der Verfahrenskosten. Man könne froh sein, dass nicht mehr passiert sei, sagte der Richter. Der Bus hätte auf der Strasse sehr schnell an Fahrt gewinnen können. Dem Chauffeur sei die Nachlässigkeit vorzuwerfen, das Fahrzeug nicht gesichert zu haben. Er sei deshalb der Verletzung der Verkehrsregeln schuldig. Danach habe er aber darauf vertrauen können, dass die Leitstelle die Polizei rufen werde. Doch das sei nicht geschehen, stellte der Richter fest.

