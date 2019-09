Frauen wird Fahrt wegen Pizzakartons verweigert

«Ich habe die Szene am Dienstag um die Mittagszeit beobachtet», erzählt die St. Gallerin. Es war an der Haltestelle Spisertor in der Stadt St. Gallen. «Zwei junge Frauen wollten in den Bus 151 einsteigen, doch der Chauffeur liess sie nicht», erzählt sie weiter. Grund: Die beiden hatten zwei geschlossene Pizzakartons dabei. «Der Chauffeur hat zu ihnen gesagt, dass sie nicht mitfahren dürfen, weil es sonst wie in einer Imbissbude rieche im Bus.» Er sei ziemlich unfreundlich gewesen. Die beiden Frauen seien dann ohne ein böses Wort gegangen.

Umfrage Hat der Chauffeur richtig reagiert? Ja, absolut.

Es ist schon etwas übertrieben.

Nein, das ist doch absurd.

Via Facebook fragt die Beobachterin der Szene andere User nach ihrer Meinung. Innert kürzester Zeit gab es zahlreiche Kommentare, viele verstehen das Handeln des Chauffeurs. «Ich habe keine Lust auf Pizzaduft. Alles richtig gemacht», kommentiert jemand. Andere finden die Reaktion übertrieben. «Es ist Pizza in einem Karton und kein Lama, das im Bus seine Exkremente hinterlässt», so ein User.

Die St. Gallerin selbst kann das Verhalten des Chauffeurs ebenfalls nicht verstehen, immerhin hätten die beiden Frauen gesagt, dass sie im Bus nichts von der Pizza konsumieren würden. «Man hätte mit der Situation viel freundlicher und kooperativer umgehen können», findet sie.

Regiobus nimmt Stellung

Laut Bruno Huber, Geschäftsführer der Regiobus AG, wurde mit dem betroffenen Chauffeur gesprochen. Dieser gab an, dass die beiden Frauen am Pizza essen waren, als er mit dem Bus zur Haltestelle fuhr. «Und weil sie bereits am essen waren, hat der Chauffeur entschieden, sie nicht mitzunehmen», so Huber. Essen und Trinken im Bus sei bei Regiobus, anders als bei Postauto, nicht erlaubt. Wer dagegen verstosse, könne weggeweisen werden oder es könne eine Gebühr verrechnet werden, wenn durch das Essen Verunreinigungen im Bus entstehen.

Ob der Chauffeur im vorliegenden Fall nun richtig oder falsch entschieden habe, sei Ermessenssache. Die Thematik würde in der nächsten Sitzung mit den Chauffeuren aufgenommen und thematisiert. «Pizzas in geschlossenen Kartons im Bus mitzunehmen, wenn man nicht isst, ist selbstverständlich erlaubt», so Huber.

(taw)