Ausgebüxte Ponys wurden fast von Bus überfahren

«Die zwei Ponys galoppierten durch den Kreisel. Es ging so schnell, ein Bus hat die Tiere beinahe erfasst», schildert Leser-Reporter Alessio L.* die Szenen am Samstagmittag in Frauenfeld. Der 17-Jährige und sein Vater sassen im Auto und seien ziemlich überrascht gewesen, als die Tiere plötzlich angerannt kamen.

«Die aufgelösten Besitzer sind den Tieren hinterher», erzählt er weiter. Er und sein Vater hätten den Besitzern angeboten, zusammen den Ponys nachzufahren. Schon kurz drauf seien die Tiere nicht mehr in Sichtweite gewesen. Einer der Besitzer sei dann zu Fuss weiter, die Besitzerin sei weiterhin im Auto mitgefahren. Doch von den Tieren keine Spur. «So etwas ist uns noch nie passiert. Die Ponys sind uns zum ersten Mal davon gerannt», habe die Besitzer erzählt.

Unverletzt eingefangen

Später habe man die Tiere beim selben Kreisel wie zuvor entdeckt. Es seien knapp ein Dutzend Menschen an der «Festnahme» der Tiere beteiligt gewesen.

Auch die Kantonspolizei Thurgau war vor Ort. «Wir haben um 11. 51 Uhr eine Meldung über zwei freilaufenden Ponys erhalten», so Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, auf Anfrage. Die Tiere hätten bereits vor dem Eintreffen der Polizei durch Dritte eingefangen werden können.

Freilaufende Tiere seien keine Seltenheit. Je nach Möglichkeit versuche die Polizei die Tiere einzufangen. «In einem solchen Fall ist es wichtig, die Ponys aus der Gefahrenzone zu bringen», sagt Meili. Beide Ponys seien unverletzt den Besitzern übergeben worden.

