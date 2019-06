Dank Mondlandung dürfen wir Raketen schlecken

«Die Rakete ist auch nach 50 Jahren ein Glace-Dauerbrenner, ein Leaderprodukt», sagt Reto Lüchinger, Marketingleiter bei der Froneri Schweiz, zu der die Glace-Marke Frisco gehört, gegenüber Keystone-SDA. Auch der Trend in Richtung Natürlichkeit und hochwertigem Glacegenuss kann der «Rakete» nichts anhaben. Acht Millionen werden jährlich in der Glace-Fabrik Frisco Rorschach, produziert. Das heisst: Fast jeder Schweizer und jede Schweizerin schleckt jedes Jahr eine «Rakete».

Frisco gehört zu den Glace-Pionieren. 1960 wurde am Bodensee mit der Produktion von Eiscrème begonnen. Mehrere bekannte Glacen wurden von den Frisco-Confiseuren erfunden.

Die «Rakete» wurde 1969 aus Anlass der Apollo-Flüge und der Mondlandung eingeführt. 1980 erfand man in Rorschach den «Pralinato»-Lutscher. Die Kunst war, den Schokoladenkern in die Glacé zu bringen. Seit 2016 gehört das Rorschacher Unternehmen Frisco-Findus zum britisch-schweizerischen Joint-Venture Froneri. Bei den Kindern ist die Wasserglace mit der Schokoladenspitze die unbestrittene Nummer eins. «Aber auch Erwachsene lieben die Rakete, weil sie damit aufgewachsen sind», sagt Lüchinger. Die «Rakete» ist auch in Stückzahlen die Meistverkaufte von Frisco. Zwei Drittel aller «Raketen» werden in den Sommermonaten Mai bis August verspeist. Kein Freibadbesuch ohne das erfrischende Eis am Stil.

(Video: Youtube/Voyages Extraordinaires)

Die Glacé-Plakate an den Kiosken und in den Schwimmbädern sehen jedes Jahr anders aus. Es gibt Eissorten, die nach kurzer Zeit wieder vom Markt verschwinden; nicht so die «Rakete». Nur die Verpackung wurde der heutigen Zeit angepasst. An der Rezeptur des Wassereises mit Schokospitze und Ananas- und Orangenaroma hält Frisco fest. Auch in Deutschland und Österreich wurde die «Rakete» erfolgreich vertrieben. «Sie ist und bleibt allerdings eine Schweizer Beauty», erklärt Lüchinger.

Bisher schwacher Sommer

Die aktuelle Hitzewelle kurbelt den Glacékonsum an. Die Lager in Rorschach sind voll, die Tiefkühler bei den Kunden gefüllt. Mit Umsätzen wie im vergangenen Jahr rechnet Lüchinger aber nicht: «Der Sommer lief bisher schwach.»

Nach 2003 war 2018 ein Rekordsommer für Glace. «Wir haben in allen Kanälen zugelegt. Besonders stark bei den Strassenartikeln», sagt der Marketingleiter. Auch bei der Glace ist ein Trend zu gesund und natürlich festzustellen. Bereits vor Jahren wurde auch in den Fabriken am Bodensee bei Cornets und Mövenpick-Glace auf «all natural» umgestellt.

Rakete geht immer. Einige Passanten in Zürich geniessen die Wasserglace im Februar 2018 trotz der Kälte. (Video: 20 Minuten)

(mwa/sda)