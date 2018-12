Frontalkollision wegen schneebedeckter Strasse

Ein 36-jähriger Mann fuhr mit einem in Italien eingelösten Personenwagen am Samstag kurz vor 01.30 Uhr auf der Julierstrasse H3 unterhalb Rona talwärts. In einer Rechtskurve rutschte sein Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte es mit der talseitigen Leitplanke und danach frontal mit dem Kleinwagen eines 50-Jährigen.

Das Auto des 36-Jährigen kollidierte danach mit der Stützmauer und kam dort zum Stillstand. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, verletzte sich der 50-Jährige bei der Frontalkollision leicht und wurde durch Drittpersonen zur ambulanten Behandlung ins Spital nach Savognin transportiert. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge mussten abtransportiert werden.

(20 Minuten)