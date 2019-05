Fuchs tötet im Blutrausch sechs Flamingos

«Der Fuchs ist eben ein Wildtier», so Benjamin Sinniger, Direktor von Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona, zur «Linth-Zeitung». Vor rund vier Wochen schlich ein Fuchs nachts auf das Gelände des Zoos und schnappte sich sechs der 24 Flamingos. Ein unschöner Anblick, der die Zoomitarbeiter am nächsten Morgen erwartete. Das Tier sei nämlich in einen regelrechten Blutrausch geraten: «Der Fuchs kann ja nicht sechs Flamingos auf einmal fressen», so Sinniger. Gleichzeitig schützt der Direktor den Angreifer: «Er hat nur getan, was ihm die Natur vorgibt.»

In der Schreckensnacht waren die Flamingos im Freien. Damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt, sind die Tiere nun nachts wieder in ihrem Innengehege, so Sinniger. Auch wurde die Höhe der Zäune überprüft und nachgesehen, wie tief diese in die Erde reichen.

Fuchsbau im Zoogelände?

Da der Verdacht bestand, dass der Fuchs einen Bau auf dem Gelände des Zoos errichtet haben könnte, wurde auch Benedikt Jöhl, Wildhüter der Region Amden-See-Gaster, eingeschaltet. «Zwar konnten wir auf dem Gelände nichts feststellen, das darauf hindeutet, dass es einen Fuchsbau gibt, wir sind das aber noch am Abklären», so Jöhl zur «Linth-Zeitung».

Der Zoodirektor sieht das Problem aber ohnehin nicht primär beim Fuchs sondern beim Menschen. Diese Meinung teilt auch der Wildhüter: «Es ist der unsorgfältige Umgang des Menschen mit Essensresten.» Diese würden die Füchse anlocken und dafür sorgen, dass die Fuchspopulation stetig wächst.

Die Verantwortlichen sind nun bemüht, die Stelle zu finden, wo der Fuchs in den Zoo gelangte, und diese zu schliessen.



(mwa)