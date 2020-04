Für Lenny (3) «regnet» es Glace vom Himmel

«Dank der Drohne konnte ich meinem Göttibuben Lenny (3) eine Osterüberraschung machen – ohne mein Zuhause verlassen zu müssen», so der 25-jährige Leser-Reporter Andri Müller aus Domat/Ems. In dieser schwierigen Zeit, in der man meist nur negative Dinge höre, habe er etwas witziges und kreatives machen wollen.

Etwa einen halben Tag lang habe Müller, der mit seiner Drohne normalerweise Landschaftsbilder aufnimmt, herumgebastelt, bis er sie samt Körbchen und Glace zu seinem Göttibuben auf ein Feld schicken konnte. Dort habe der Dreijährige, der sich bereits den ganzen Tag darauf gefreut habe, zusammen mit seiner Mutter das Glace in Empfang genommen. «Er konnte es kaum abwarten», so Müller.

