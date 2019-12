«Bevor der Chef spricht, sollte man betrunken sein»

«Ende November, Anfang Dezember kann man kaum mehr in den Ausgang gehen», sagt Autor Ralph Weibel (51) aus St. Gallen in einem Poetry-Slam-Video, das aktuell auf Social Media kursiert. «Weil man kaum mehr normale Leute trifft, weil überall überteuerter Glühwein ausgeschenkt wird.» Doch es komme noch schlimmer: Die Betriebsfeiern stehen an. Die meisten würden davor Glühwein brauchen, um die Feste überhaupt zu ertragen. Schliesslich sei man ja eigentlich froh, dass man die Kollegen nach Feierabend nicht mehr sehe.

Umfrage Freust du dich jeweils auf das Firmen-Weihnachtsessen? Ja, und ich geh immer hin.

Ja, aber dann geh ich doch nicht hin.

Nein, aber ich geh trotzdem hin.

Nein, und ich geh auch nicht hin.

Bei uns gibt es kein Firmen-Weihnachtsessen.

Ich bin selbständig/arbeite nicht bei einer Firma.

Geht so.

Ostschweiz-Push



Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.

Im Video geht Weibel auf die verschiedenen Typen von Arbeitskollegen ein. Da gebe es etwa den Typen, der überall seine blöden Post-it-Zettel aufklebe, etwa mit den Hinweisen «Kein Fisch in die Mikrowelle», «Bitte Licht löschen» oder «Am Wochenende Storen herunterlassen». Zudem habe dieser Bünzli im WC ein laminiertes Blatt mit dem Spruch «Hinterlässt du Spuren deiner Würste, bitte benutze die Bürste» inklusive Clip-Art-Bild einer Klobürste angebracht.

Auch mit Olma abgerechnet

In der Vergangenheit hatte Weibel bereits mit der Olma abgerechnet. Im Slam zur «Schiis-Hundsverlochete» typisierte er beispielsweise die Appenzellerinnen als Frauen, die wegen allem lachen und auf dem Heimweg das ganze Appenzellerbähnli mit Erbrochenem beglücken. Oder die Rheintalerinnen als Frauen, die nach ein paar Gläsern Weisswein alle Hemmungen verlieren und allem und jedem die Zunge in den Hals stecken.



Gedanken zur Olma – oder zum alljährlichen Wahnsinn, wie Ralph Weibel den Anlass beschreibt.

Zurück zu den Weihnachtsfeiern: Fester Bestandteil sei auch die Rede vom Chef. Routinierte Festgänger sitzen laut Weibel übrigens möglichst weit weg von ihm. Bei ihm würden in der Regel der Erstjahr-Lehrling sowie die Sekretärin sitzen, die den Chef ja von den gemeinsamen Auslandsreisen von seiner privaten Seite kenne. «Aus Kostengründen buchen sie jeweils ein Doppelzimmer», frotzelt Weibel.

Blöd sei, wenn man vor der Rede noch nicht genügend Alkohol getrunken habe. «Sonst regst du dich über den scheinheiligen ‹Seich› auf, den der Tubel erzählt.»

Glatteisfeld Firmenfeier

Doch wie soll man sich an der betrieblichen Weihnachtsfeier am besten verhalten? Die Organisation Friendly Work Space rät dazu, nicht zu viel vor dem Chef zu trinken. Eine weiteres No-go: «Verlangen Sie vom Chef auf gar keinen Fall eine Gehaltserhöhung!»

Auch für Vorgesetzte gebe es reichlich Glatteis auf der Weihnachtsfeier. Der Expertentipp: «Führungskräfte können sich einen Fauxpas aber noch viel weniger leisten.» Der Chef müsse möglicherweise in angetrunkenem Zustand noch eine Rede halten. Zudem gelte der Vorgesetzte, wenn er früh nach Hause gehe, als desinteressiert, sollte jedoch auch nicht bis morgens um vier ausgelassen über die Tanzfläche hüpfen.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(jeb)