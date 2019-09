Fussballer mit Handicap messen sich mit Politikern

Für die FCK BodenseeKickers steht am Samstag ein grosser Tag an: Sie treten in einem Match im Kreuzlinger Hafenareal gegen einen verstärkten FC Grossrat TG an. Die Grossräte können dabei auf den Thurgauer Regierungsrat Jakob Stark und Kantonsräte aus anderen Regionen zählen. Die Mannschaft der FCK-BodenseeKickers besteht aus Leuten mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Ihr Trainer ist Jannick Cavallin, der für sein Engagement vom SRF bereits zum «Held des Alltags» gekürt wurde.

Auf die Wichtigkeit des bevorstehenden Spiels angesprochen sagt er: «Dieser Fussballmatch bedeutet uns viel und ist eine grosse Ehre für unser Team. Mit grosser Vorfreude sehen wir dieser Begegnung mit den Politikern entgegen und hoffen auf spannende, unvergessliche und unterhaltsame Momente.» Eine spezielle Vorbereitung sei nicht nötig – sein Team sei jederzeit bereit für Ernstkämpfe auf dem Platz.

Der Input für den Match kam von den Politikern. «Wir waren überrascht, als sie uns angeschrieben haben, um ein Freundschaftsspiel auszutragen», berichtet Trainer Cavallin. Er fände es eine «absolut tolle Sache», denn es sei ein guter Weg für Integration und mehr Akzeptanz von der Gesellschaft. Wenn vom Thema gesprochen werde, würden auch mehr Leute zuschauen. Er schwärmt von seiner Mannschaft: «Die Leute sind teilweise überrascht, weil sie ein falsches Bild von den Spielern und deren Talent haben.»

Fussball als verbindendes Element

Mitfiebern wird am Samstag auch der Thurgauer CVP-Nationalrat Christian Lohr, der selbst im Rollstuhl sitzt. Er sei sehr gut befreundet mit den BodenseeKickers und kenne auch einige der Politiker. Zum Spiel meint er: «Ich freue mich auf jeden Fall auf ein sportliches Wiedersehen und ein beispielhaftes Ereignis.» Solche Spiele seien eine grosse Möglichkeit, Brücken zu bauen: «Sport ist im Allgemeinen ein wichtiges Thema, aber Fussball ist noch spezieller, denn von dieser Faszination sind so viele angesteckt. Vor allem ist es ein Mannschaftssport – dabei kommt das Element des Gemeinsamen besonders hervor.»

Auch für die Politiker, die am Samstag selbst die Fussballschuhe schnüren, ist es kein normaler Match. Vico Zahnd, Captain des FC Grossrats TG: «Es ist immer schön, durch solche Spiele, Menschen ausserhalb der Politik kennenzulernen und gerade ein Duell gegen Menschen mit Handicap ist für uns speziell und nicht alltäglich.»



BodenseeKickers gehen mit Mut ins Spiel

Wenn der Trainer der BodenseeKickers von seinem Team spricht, klingt es schon fast wie eine kleine Kampfansage in Richtung der Politiker: «Wir haben schon Einiges erreicht und sind in der Region bekannt. So haben wir beispielsweise im Juni unser eigenes Turnier organisiert. Ausserdem bekommen wir momentan sehr viele Anfragen von Leuten, die gerne ins Team kommen würden», so Cavallin weiter. Für das grosse Spiel des Jahres steht der Kader der FCK BodenseeKickers aber bereits – Interessierte müssen sich gedulden.

