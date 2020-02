Gleich zwei Social-Media-Pannen beim FC St. Gallen

Im Spitzenspiel um den ersten Tabellenrang gelang dem FC St. Gallen am Sonntag gegen YB nach einem umstrittenen, wiederholten Penalty nur ein Unentschieden gegen Verfolger YB. Zwar bleibt der FC St. Gallen Tabellenführer, doch der Club hätte gerne die drei Punkte aus dem Spiel mitgenommen.

Doch der Club hat noch weitere Sorgen. In einer Instagram-Story des St. Galler Fussballers Ermedin Demirovic war zwischenzeitlich ein Mitspieler füdliblutt zu sehen. Das Bild war in der Kabine aufgenommen worden.

«Über das Ziel hinausgeschossen»

Nach dem Match gab zudem ein Tweet des FC St. Gallen zu reden. «Was für eine geile Truppe, die gegen den Meister ein 1:2 in ein 3:2 dreht und dann doch noch mit allen Mitteln um den Sieg gebracht wird», stand darin. Stand. Denn der Tweet wurde in der Zwischenzeit gelöscht. Grund: Die Botschaft vermittelt den Eindruck, der FCSG sei Opfer einer Verschwörung geworden. «‹Mit allen Mitteln›, das war über das Ziel hinausgeschossen», sagt denn auch Daniel Last, Mediensprecher des FC St. Gallen.

Beim Absetzten des Tweets seien einem Mitarbeiter die Pferde durchgegangen. Da seien die Emotionen wohl noch zu stark gewesen. «Wir wollen trotz Emotionen fair bleiben», sagt Last. Intern habe man den Vorfall besprochen. Es sei klar, dass man solche Tweets nicht mehr lesen wolle.

Sanktionen gefordert

Nach den beiden Vorfällen, stellt sich die Frage, ob der FC St. Gallen ein Problem mit Social Media hat. «Dass man aus den Emotionen heraus so einen Tweet verfasst, ist noch verständlich», sagt Online-Experte Jörg Eugster, der den Match selbst mitverfolgt hatte und sich ebenfalls über die Schiedsrichterentscheidung genervt hatte. «In diesem Tweet sind halt die Emotionen mittransportiert worden», so Eugster.

Zum Insta-Post mit dem nackten Spieler hat Eugster eine dezidierte Meinung. «Der Post ist gegen den guten Geschmack. Der FC St. Gallen sollte das intern sanktionieren.» Von einem Spieler der Super League erwarte man einen professionellen Umgang mit Social Media.

«Kann sich sehen lassen»

Der Vorfall mit dem Insta-Post sei mit den betroffenen Spielern besprochen worden. «Keiner machte dem anderen einen Vorwurf», sagt dazu FCSG-Sprecher Last. Man habe den Vorfall zum Anlass genommen, um den Jungs aufzuzeigen, was passieren könne, wenn man sich nicht an gewisse Grundregeln im Umgang mit Social Media halte.

Weniger Probleme mit dem Nacktbild haben die Kommentatoren auf 20 Minten. «Sind wir bald so puritanisch und verknorzt wie die US-Bürger?», fragt sich User Shadow Ban. Akidei bläst ins gleiche Horn: «Dank der (a)sozialen Medien geht es nun wieder zurück zur Prüderie. Dagegen war der Klerus ja Kindergarten.»

Zudem sind viele der Meinung, dass der Spieler auf dem Bild ja gut aussehe. «Der kann sich sehen lassen, auch verpixelt», schreibt eine Userin.

Und wo kommt das Aldi-Wägeli her?

Den Lesern ist auf den Bildern noch etwas anderes aufgefallen: «Ist Aldi Sponsor beim FCSG oder was macht das Einkaufswägeli in der Kabine? Eventuell günstiges Bier gekauft, obwohl Schützengarten Sponsor ist?», fragt Leser Alex. Sprecher Daniel Last kann Alex beruhigen. «Bier hat in der Kabine sicher nichts zu suchen.» Und der Wagen sei wohl vom Materialwart ausgeliehen worden. Dieser würde das Wägeli auch wieder zurückbringen. Und ja: Wenn man Bier trinke, dann könne man das über den Sponsor beschaffen.

