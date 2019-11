Fusslose Möwe und blinde Katze sind unzertrennlich

Erschöpft, schwer verletzt und voller Schmerzen, so sei die Möwe Valentin aufgefunden worden, schreibt Theresia Seyffert vom Gnadenhof Luna auf Facebook. Die Finderin habe den sterbenden Vogel bei einem Spaziergang neben einem Thurgauer Weiher im Sand liegend entdeckt. Sie habe den Vogel in die Hände genommen und noch einen Herzschlag gespürt. Sofort kam das Tier zum Tierarzt.

Umfrage Was denkst du über die spezielle Freundschaft? Ich finde das eine tolle Sache.

Ich denke nichts Spezielles darüber.

Tiere interessieren mich nicht.

30 Franken pro Woche



Valentin verursacht dem Gnadenhof Luna in Schwendi pro Woche Kosten von 30 Franken. Darin inbegriffen ist auch das Futter für die Möwe. Hinzu kommen Kosten für spezielle Besorgungen, wie etwa die Voliere für den Aussenbereich. Auf der Valentin verursacht dem Gnadenhof Luna in Schwendi pro Woche Kosten von 30 Franken. Darin inbegriffen ist auch das Futter für die Möwe. Hinzu kommen Kosten für spezielle Besorgungen, wie etwa die Voliere für den Aussenbereich. Auf der Facebookseite des Gnadenhofs gibt es einen Spendenaufruf.

Mittlerweile ist Valentin im Gnadenhof Luna in Schwendi SG. Dort geniesst der Vogel eine Art Sonderbehandlung. Seyffert sagt: «Er bekommt zwei Mal täglich eine Portion Fisch. Das mag er am liebsten.»

Aussergewöhnliche Freundschaft

Umso wohler fühlt sich Valentin laut Seyffert im Umfeld der blinden Katze Schnäuzli. Sie sagt: «Die beiden suchen stets die Gesellschaft des anderen. So eine Freundschaft habe ich noch nie gesehen.»

Die Tierpflegerin war von Beginn weg überrascht über die Annäherungen zwischen den ungleichen Tieren. Dies auch, da Schnäuzli sonst sehr scheu sei. Seyffert erklärt: «Wenn sich Menschen ihm annähern, springt er oft davon. Besonders wenn wir mit der Kamera kommen, zieht sich die Katze zurück.» Deswegen sei es auch eine Weile gegangen, bis sich die beiden Tiere zusammen fotografieren liessen.

Fusslose Möwe und blinde Katze sind beste Freunde

Valentin soll es an nichts fehlen

Im Gnadenhof scheint Valentin also sein Glück gefunden zu haben. Das war laut Seyffert nicht immer so. Die Möwe hat keine Füsse mehr. «Das Tier wurde missbraucht. Es gibt mehrere Indizien dafür», so die Tierpflegerin. Es sei aber nicht auszuschliessen, dass der Verlust der Füsse die Folge eines Unfalls sei.

In Schwendi wird sehr vieles unternommen für den speziellen Gast. Noch nie zuvor gab es im Gnadenhof Luna eine Möwe. Seyffert: «Für schaffen die bestmögliche Lebensgrundlage für Valentin. Wir haben auch eine Voliere gekauft für den Frühling, dann kann er auch nach draussen gehen.» Zudem habe er für seine Beine Silikonsocken erhalten. Diese wurden von einem Spezialisten angefertigt. So sei das Gefühl ohne Füsse angenehmer für ihn.

Zweimal täglich bekommt Valentin frischen Fisch serviert. (Video: Gnadenhof Luna)

Die Tierpflegerin hat Freude an Valentin. Besonders die Freundschaft mit Schnäuzli sei eine tolle Sache. Doch es gebe auch ein Aber, sagt Seyffert mit einem Schmunzeln: «Wenn Valentin im Wasser ist und mit den Flügeln auf die Oberfläche schlägt, gibt das jeweils eine riesige Sauerei.»

(mig)