Gaffer werden mit hohen Bussen bestraft

«Wir haben ein knappes Dutzend Autofahrer zur Anzeige gebracht», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber dem Online-Portal FM1Today. Es geht um den tödlichen Unfall, der sich am Mittwoch auf der A1 zwischen St.Gallen-Winkeln und Gossau SG zugetragen hat. Ein Lieferwagen-Chauffeur stellte sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen ab, weil er keinen Treibstoff mehr hatte.

Leser-Reporter bei 20 Minuten



Auch die Redaktion von 20 Minuten erhält täglich dutzende Leser-Bilder von Unfällen auf unseren Strassen. Wir legen Wert darauf, dass jeder, der ein Foto macht, die Privatsphäre anderer Menschen respektiert und die Arbeit der Rettungskräfte und der Polizei nicht behindert. 20 Minuten ist es wichtig, dass Leser, die Zeuge eines Unfalls geworden sind, zunächst Hilfe leisten und die Polizei (117) benachrichtigen. Ausserdem veröffentlicht 20 Minuten keine Videos, die eine Person am Steuer während der Autofahrt gefilmt hat.

Der 34-Jährige verliess daraufhin seinen Lieferwagen. In der Zwischenzeit fuhr ein Kleinbus in Richtung Zürich, gelangte aus bislang unbekannten Gründen auf den Pannenstreifen und prallte in den verlassenen Lieferwagen. Nach dem Aufprall kippte der Kleinwagen zur Seite. Der 26-jähriger Mitfahrer verstarb beim Unfall, der 49-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

«Grobe Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer»

Ein Video zeigt, wie diverse Lenker, die an der Unfallstelle vorbei fuhren, versuchten alles mit ihren Handys zu dokumentieren. «Solch ein Verhalten gefährdet massiv die Verkehrssicherheit und wird nicht toleriert», so Schneider. Deshalb werden die Gaffer nun für ihr Verhalten bestraft.

Wie hoch das Strafmass genau ausfallen wird, sei noch unklar. In der Regel handle sich um eine Busse von 300 Franken, so Beatrice Giger, die Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft des Kanton St.Gallen zum Online-Portal. Falls der Gaffer durch sein Verhalten eine grobe Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer bewirkt habe, könne die Strafe auch höher ausfallen. Hinzu käme dann ein Eintrag im Strafregister und ein eventueller Entzug des Fahrausweises.

Entscheidender Hinweis noch nicht eingegangen

Es werde keine Statistik zu Gafferfällen geführt, so Giger. Sie würden aber relativ selten verzeigt werden. Deutlich höher sei die Anzahl Anzeigen derer, welche während des Fahrens Nachrichten schreiben würden.

Erste Priorität habe jetzt aber sowieso die Aufklärung des schweren Unfalls. Die Polizei suche nach wie vor Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des 46-jährigen Kleinbuslenkers machen können. Laut Scheider sei der entscheidende Hinweis bisher nicht eingegangen.

