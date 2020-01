Gasthof-Wirtin fühlt sich von Google schikaniert

Der Beitrag von Google über das Ortstockhaus auf der Braunwaldalp habe bei der Hüttenwirtin Maya Rhyner wochenlang für Ärgernis gesorgt, wie der Ktipp berichtete. Wer den Berggasthof mit Google suchte, bekam für einige Monaten die Information zu lesen, dass es sich um ein Dreisternehotel mit kostenlosen Regionalgerichten im Angebot handle. «Das ist Schwachsinn. Wir sind weder ein Hotel noch geben wir Gratisessen ab», so Rhyner.

Google erstellt selber Beiträge

Über die Brancheneinträge, die sich auf der rechten Seite bei einer Suche befinden, werden die Geschäftsinhaber nicht informiert, da die Suchmaschine die Angaben teils selber einfügt. «Nur per Zufall stiess ich vor ein paar Monaten auf die falschen Angaben», so Rhyner. Sie habe anschliessend versucht den Eintrag über das Ortstockhaus selber zu korrigieren.

Dies gelang ihr aber nicht, da nur Google die selbst erstellten Beiträge ändern könne. Mit einem kostenlosen Business-Account könne man aber als Geschäftsinhaber gewisse Informationen des Firmeneintrages selber bearbeiten, heisst es weiter im Artikel.

Wochenlange Schikane

Die Hüttenwirtin habe die Fehlinformation noch vor Beginn der Wintersaison richtigstellen wollen, da sie keine Gäste enttäuschen wollte. Rhyner habe sich der Suchmaschine als die Betreiberin des Berggasthofes ausgewiesen, das Problem geschildert und einen Rückruf verlangt. Doch Google habe sich stur gestellt, so Rhyner.

Nach einigen Beweisfotos und Telefonaten mit Google habe man das Problem erst eine Woche vor Weihnachten beheben können. «Glücklicherweise sind keine Gäste bezüglich der kostenlosen Angebote auf uns zugekommen», so die Hüttenwirtin zu 20 Minuten. Laut der Wirtin sei das Ganze trotzdem eine mühsame Sache und sie fühle sich schikaniert. Die Medienstelle von Google liess die Fragen zum konkreten Fall unbeantwortet, berichtete der Ktipp.

Vorgehen bei falschen Google-Angaben

Als Firmenbesitzer solle man regelmässig die Angaben im Google-Beitrag überprüfen, so die Empfehlung des Konsumentenportals Ktipp. Mit der Eröffnung eines kostenlosen «Google My Business»-Geschäftskontos lassen sich einige Angaben ändern. Wenn eine gewünschte Änderung nicht möglich sei, könne man mit dem Link einen Rückruf von Google fordern und das Problem anschliessend so schildern. Falls man bis hierhin keinen Erfolg habe, könne man per Gericht die Löschung der falschen Daten fordern. Zuständig seien die Gerichte in Zürich, beim Sitz von Google Schweiz.

