Geisterfahrer auf Autobahn unterwegs

Ein 56-jährige Lenker fuhr am Sonntagabend nach 21.25 Uhr mit seinem Auto auf der Autobahn A13 von Trübbach Richtung Chur. Er fiel durch langsame Zickzackfahrt auf. Dies meldeten mehrere Autofahrer. Vor der Verzweigung Sarganserland wendete der Fahrer dann sein Auto und fuhr als Geisterfahrer auf dem Überholstreifen wieder zurück, wie es am Montag in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst.

Ostschweiz-Push



Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.

Nach der Ausfahrt Trübbach wendete er abermals und fuhr nun wieder korrekt in Richtung Sargans. Kurz vor der Verzweigung Sarganserland konnte er durch eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen angehalten werden. Sein Auto wies Beschädigungen auf. Wie und wo diese entstanden sind, wird abgeklärt. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet und ihm wurde der Fahrausweis abgenommen.

(20M)