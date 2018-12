Friedhof räumt Kerzen und Blumen von Gräbern

Der Gemeinderat Thal SG wünscht sich Einheitlichkeit bei den Gräbern des örtlichen Friedhofs. Er verweist auf die Vorschrift über die Gestaltung der Gräber, wie es am Dienstag im «St.Galler Tagblatt» heisst. Diese basiere auf dem Gedanken, dass alle Menschen nach ihrem Tod gleich seien und man nicht sehen solle, wer Geld hatte und wer nicht.

Schmuck weggeräumt

Laut dem Reglement des Friedhofs Thal ist deshalb jeglicher Grabschmuck auf Gemeinschaftsgräbern verboten, seien es Blumen, Gestecke oder auch Kerzen. Dies auch aus Rücksicht auf umliegende Gräber. Allerdings: «Vor hohen Feiertagen wie Pfingsten oder Allerheiligen wird temporär Grabschmuck in Form von Blumen toleriert», so Christoph Giger, Gemeindeschreiber Thal.

Doch leider würden sich viele Leute nicht daran halten. Laut Giger haben die Verzierungen in letzter Zeit Überhand genommen: «Jemand stellt ein Windlicht auf, der nächste eine Laterne und der Darauffolgende eine noch grössere.» So habe es nebst rund 70 Zentimeter grossen Holzkreuzen auch schon Laternen und übertriebene Gestecke auf den Gemeinschaftgräbern gegeben. Der übermässige Grabschmuck werde durch den Bestattungsdienst weggeräumt und könne beim Werkhof abgeholt werden.

Besucher teilweise unbelehrbar

Peter Britt, Leiter der Stadtgärtnerei Wil SG, teilt diese Erfahrungen: «Bei uns sind zwar das ganze Jahr Vasen und rote Kerzen erlaubt, aber dennoch übertreiben es die Leute manchmal.» So habe es vor allem in der Vorweihnachtszeit und im Herbst skurrile Gestecke gegeben, die bis zu einem halben Meter hoch gewesen seien. Auch auf dem Friedhof Rorschach SG wird pompöser Grabschmuck nicht gern gesehen. «Über Weihnachten drücken wir schon ein Auge zu, aber wenn es zu viel wird räumen wir ab dem 6. Januar den Schmuck zu uns in die Gärtnerei», so Walter Moser, Betriebsleiter der Stadtgärtnerei Rorschach.

Nicht nur im Kanton St.Gallen, auch im Thurgau ist das Problem bekannt. «Bei uns in Arbon ist es ebenfalls verboten, irgendetwas aufzustellen. Aber es bricht einem fast das Herz, wenn man einer älteren Dame mit ihren Enkeln sagen muss, dass die Kerze nicht stehen bleiben darf», sagt Reka Lippmann, Bereichsleiterin des Friedhofs Arbon. Und auch wenn man die Dinge wegräume, gebe es Angehörige, die den Schmuck sofort wieder aufstellen würden. Trotzdem vermeide man, mit den Angehörigen zu schimpfen: «In der Trauerphase ist es schwer, das den Leuten beizubringen», so Lippmann.

St.Gallen umgeht das Problem

Um dieses Problem zu umgehen, liess man sich in St. Gallen etwas einfallen: «Wir haben in unmittelbarer Nähe zu den Gemeinschaftsgräbern Flächen eingerichtet, auf denen die Hinterbliebenen Kerzen, Blumen und Andenken aufstellen können», erzählt Gerold Jung, Leiter der St. Galler Friedhöfe Feldli und Bruggen. Dieses Konzept hat sich laut Jung bisher sehr gut bewährt.

