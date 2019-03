3+ will Gemeindepräsident unter die Haube bringen

Da Berggemeinden auf neue Einwohner und Kinder angewiesen sind, will auch der Gemeindepräsident von Pfäfers, Axel Zimmermann, seinen Anteil dazu leisten. Der ledige 55-Jährige will mit gutem Beispiel vorangehen und nahm sich in einer Neujahrsansprache vor, dass er bis zu seinem Amtsende eine Frau finden wolle. Doch die Zeit rennt. Denn bis zum Amtsende hat er dafür nur noch knapp zwei Jahre Zeit.

Um dem Single etwas unter die Arme zu greifen, liess sich ein Fasnachtsverein aus Valens-Vasön SG etwas Besonderes einfallen: Wie der «Sarganserländer» berichtete, organisierte die Gruppe einen eigenen Fasnachtswagen, der nur Zimmermann und seiner Suche nach der «First Lady of Pfäfers» gewidmet war. Natürlich scherzhaft gemeint.

Wagen fuhr an drei Umzügen

«Ich hatte bis zur Fasnacht keine Ahnung von der Aktion», sagt Zimmermann gegenüber 20 Minuten. Er habe zwar etwas vermutet, aber die Überraschung sei auf jeden Fall gelungen. Damit der Liebes-Notstand des Gemeindepräsidenten möglichst bekannt wird, lief der Fasnachtswagen nicht nur in Valens, sondern auch in Pfäfers und Bad Ragaz.

Bei seiner Gemeinde kam die Aktion fast durchwegs positiv an: «Rund 90 Prozent fanden die Idee toll. Aber es gab auch einen kleinen Rest, der fand, es sei übertrieben», so der 55-Jährige.

Gemeindepräsident, ledig, sucht...

Doch wie haben die ledigen Sarganserländer-Frauen reagiert? «Bisher noch gar nicht», verrät Zimmermann. Doch dafür kam eine TV-Anfrage: «Ich bekam kürzlich eine SMS von den Produzenten von 3+ von der Fernsehsendung‹Bauer, ledig, sucht...›, mit der Bitte, doch zurückzurufen.» Das tat der Single dann auch.

Doch das Gespräch verlief ziemlich kurz. Als Gemeindepräsident sei er nämlich eher nicht für das Format geeignet, da er kein Landwirt sei, nur das ledig passe. Nun will es Zimmermann wieder etwas ruhiger angehen: «Ab jetzt ist das wohl wieder meine Privatsache», sagt er augenzwinkernd. Obwohl er derzeit nicht aktiv auf der Suche sei, wäre er wohl nicht abgeneigt, wenn sich jemand melden würde...

(juu)