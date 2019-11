Gemeindeschreiber am Arbeitsort verhaftet

Die St. Galler Kantonspolizei bestätigt die Verhaftung gegenüber dem «St. Galler Tagblatt». Sie fand am Mittwochmorgen an seinem Arbeitsort statt. Im Einsatz waren sowohl zivile wie uniformierte Polizisten. «Der Auftrag erfolgte von der Staatsanwaltschaft», so Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber 20 Minuten. Zudem wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. Diese wurde direkt am Mittwoch auch durchgeführt.

Dem Gemeindeschreiber von Steinach werden Delikte gegen die sexuelle Integrität vorgeworfen. Was genau ihm vorgeworfen wird, kann die Polizei nicht sagen. Aktuell läuft ein Strafverfahren.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

(taw)