Gemse gönnt sich eine Abkühlung im See

«Es ist eine Seltenheit, man hört nicht oft von solchen Fällen», sagt Dominik Thiel, Leiter des St. Galler Amts für Natur, Jagd und Fischerei. Er spricht über ein Video, in dem man sieht, wie eine Gemse im Obersee schwimmt. Am Mittwoch erhielt 20 Minuten das Video von Leser-Reporter Gerry Bauer. «Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen», sagt dieser.

Während eines Angel-Ausflugs an einem Samstagmorgen, machte er die Entdeckung: «In der Mitte des Sees schwamm etwas. Ich bin mit meinem Boot hingefahren und habe die Gemse gesehen.» Nach kurzem Beobachten entschied sich Bauer dazu, neben dem Tier her zu fahren um sicherzustellen, dass es nicht auf einmal die Kraft verliert und ertrinkt. «Ich habe mir schon überlegt, wie ich sie an den Hörnern ins Boot ziehen könnte.» Das war glücklicherweise aber gar nicht nötig: «Nach einer Weile verschwand sie im Schilf.» Das Tier sei eine lange Strecke von einem Ufer bis ans andere geschwommen. «Das war einmalig», so der Hobby-Fischer. Auch bei seinen Bekannten stiess das Video auf grosses Interesse: «Niemand von ihnen hatte bis dahin solche Szenen beobachten können.»

Die Gemse verschwand irgendwann im Schilf. (Video: Gerry Bauer)

Tiere suchen neue Territorien

Die Gründe für den abenteuerlichen Ausflug der Gemse ist simpel: «Es handelt sich bei solchen Tieren meistens um junge Böcke. Sie sind auf der Suche nach neuen Territorien», erklärt Thiel.

Nicht nur die Gemsen, sondern auch Tiere wie Wölfe und Biber befinden sich während des Frühlings auf Wanderschaft. «Die Jungtiere werden zu dieser Zeit ausgestossen. Das heisst sie müssen das Zuhause der Mutter verlassen.» Es sei vergleichbar mit einem 16 - 22 jährigen Jugendlichen, der irgendwann von Zuhause ausziehen muss. Bei Gemsen sei es aber oft so, dass sie nach einem Schwumm, wie dem im Video, wieder retour gehen, weil sie merkten, dass am ursprünglichen Ort bessere Bedingungen herrschten. Wenn den Tieren in dieser Zeit eine Siedlung in die Quere komme, würden sie diese einfach durchlaufen. Die Wanderschaft sei somit auch Grund, warum es derzeit gehäuft zu Tier-Sichtungen in Siedlungsgebieten und zu überfahrenen Tieren auf der Strasse kommt.

(mwa)