Gesundheitsminister ruft auf, Schnaps zu sammeln

Der Gesundheitsminister von Liechtenstein geht in der Coronakrise in die Offensive. In einem Schreiben an seine Mitarbeiter, das in den Sozialen Medien seine Kreise dreht, steht: «Wir brauchen hochprozentigen Alkohol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln für die Landesverwaltung.» Deswegen sollen alle Angestellten Schnaps, der im Keller rumliegt und sowieso nicht getrunken wird, zur Verfügung stellen.

Der Schnaps soll dann in einer Brennerei destilliert und danach in einer Apotheke zu Desinfektionsmittel verarbeitet werden. Weiter heisst es im Schreiben: «Wie das Zeug riechen wird, kann man noch nicht sagen, aber es wird seinen Zweck erfüllen: Es killt die Viren.» In erster Linie sollen die Mitarbeiter an der Kundenfront mit dem Desinfektionsmittel ausgestattet werden.

Die Regierung von Liechtenstein hat sich bisher nicht zum Schreiben geäussert.

(mig)