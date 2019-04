Gewaltdelikt in St. Gallen – Frau liegt tot in Wohnung

In St. Gallen ist es am späten Karfreitagmorgen zu einem Gewaltdelikt gekommen. Wie die Polizei schreibt, wurde eine tote Frau in einer Wohnung aufgefunden. Sie bestätigt auf Anfrage einen Grosseinsatz an der Ruhsitzstrasse. Gemäss einem Nachbarn soll ein Mann Ende dreissig/Anfang vierzig in Handschellen abgeführt worden sein.

Zum Umfang konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Der Einsatz sei noch im Gang, sagte er kurz vor 13 Uhr der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Eine Anwohnerin bestätigte auf Anfrage von 20 Minuten, dass sie um 10.30 Uhr einen Krankenwagen gehört habe. Eine andere Anwohnerin sagte um 13.00 Uhr, sie sehe die Polizeifahrzeuge noch immer vor dem Gebäude nebenan. «Ich habe aber keine Ahnung, wer dort wohnt.»

++Update folgt...++

(20 Minuten)